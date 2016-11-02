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Эксперт: нужно готовиться к отмене ЧМ-2018 в России

Эксперт: нужно готовиться к отмене ЧМ-2018 в России
Пока открыто никто не заявляет о том, что Чемпионат мира по футболу будет перенесен из России в другую страну, однако к такой ситуации нужно готовиться. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Андрей Синявский, редактор спортивного раздела НВ. По его словам, недавно в РФ представили талисман ЧМ-2018, однако в тот же день появилось еще одно сообщение, на которое практические никто не обратил внимания – Джанни Инфантино, президент ФИФА, заявил о том, что отменяет свой визит в Россию и не будет участвовать в церемонии выбора талисмана.

Была выдвинута даже официальная причина, пишет Синявский – якобы Инфантино в тот день нужно было срочно посетить финал женского ЧМ в категории до 17 лет, однако это версия доверия не внушила. «Вероятно, швейцарский чиновник отреагировал на резонанс, который наблюдается на Западе из-за ситуации в Алеппо. Чем ближе чемпионат мира, тем больше усилий Россия прилагает к тому, чтобы он состоялся в другой стране. Действия РФ в том, что касается политики, плавно перетекают даже на футбол», отмечает эксперт. Он уверен, что нужно готовиться к тому, что чемпионат будет перенесен в другую страну, и на это повлияют несколько факторов.

«Во-первых, Россия не собирается уходить из Сирии, также она не собирается прекращать убийства мирных граждан, и такие действия вызывают на Западе возмущение. Невозможно представить, что сборные из десятков стран после таких событий спокойно отправятся в Россию на чемпионат и будут играть в футбол на территории страны, которая ведет войну. Во-вторых, Россия по-прежнему не прекратила агрессию по отношению к Украине, и у Запада не остается выбора, кроме как продлить санкции», пишет Синявский.

Также, по его мнению, перенос ЧМ будет связан еще и с тем, что в условиях жестких санкций российская экономика может взорваться – у Кремля просто не хватит денег, чтобы нормально подготовиться к турниру. Сейчас в РФ ремонтируют дороги, реконструируют стадионы, однако средства на эти цели разворовывают, и не факт, что за полтора года в России не успеют подготовиться. По мнению Синявского, последним фактором, из-за которого ЧМ перенесут в другую страну, может стать коррупционное расследование в отношении ФИФА, и оно затронет Россию.

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