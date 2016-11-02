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Бабченко: задача Путина провалена

Бабченко: задача Путина провалена
Путин влез в Сирию надолго, и она станет вторым Афганистаном, однако свои задачи он полностью провалил и сделал все, чтобы Россия была в полнейшей изоляции.

Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Аркадий Бабченко. По словам эксперта, операция РФ в Алеппо Путину ничем не грозит, а вот Россия окажется в изоляции. «РФ возьмет Алеппо, поубивает людей, а что дальше? Может быть, будут еще какие-то санкции, ну выразит Запад свою обеспокоенность ну будет жесткая риторика, но дальше этого дело не пойдет, и открытого военного конфликта не будет. Из-за одного Алеппо мир не начнет Третью мировую, тем более, когда речь идет о стране с ядерным потенциалом», пишет Бабченко. Эксперт отмечает, что история с Алеппо может растянуться на годы, и дело даже не в самом Алеппо, а в том, чтобы сохранить власть Асаду.

Эксперт считает, что Путин с этой задачей справится, но провалит другую – он влез в Сирию, чтобы вернуться в большую политику, но этого не случилось. Россия будет брать в Сирии города, и с каждым штурмом изоляция этой страны будет только усиливаться, и РФ продолжит наращивать войска.

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