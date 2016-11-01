Росію чекають нові проблеми – блогер

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Блогер Олександр Коваленко проаналізував останні новини з Російської Федерації про розробку нового закону «Про російську націю…» та розповів як саме проблеми чекають на росіян після його ухвалення, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів власної сторінки експерта в Фейсбук.Так, блогер наголошує, що історія знає чимало прикладів того, як надмірна тяга до національної самоідентифікації вкупі з імперськими посяганнями призводила до сумних наслідків. Тим не менш, у контексті вчорашньої новини про розробку закону про російську націю, варто було б звернути увагу на два важливих аспекти. По-перше, Російська Федерація – багатонаціональна держава, в якій проживають не багато не мало сто дев’яносто етносів. Вся генеза російської держави – це підкорення інших народів та спроби знищення їх національної ідентичності. Тим не менш, останнім часом росіяни лояльність до себе просто купували, тому коли закінчаться гроші, навряд чи чеченці або татари називатимуть себе росіянами.По-друге, полінаціональність в Росії існує на фоні національної нетерпимості, а також неімовірного поєднання імперських, комуністичних та релігійних забобонів. Дивлячись на цього монстра, створеного кремлівською пропагандою, навіть боїшся прогнозувати до чого росіяни прийдуть у спробах національної самоідентифікації на законодавчому рівні, - зазначає блогер.