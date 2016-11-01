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Очередной российский фэйк не прошел, - Кавказ.Реалии

Очередной российский фэйк не прошел, - Кавказ.Реалии
Кавказ.Реалии сообщает, что пресс-служба посольства США опровергла откровенную ложь абхазских лидеров о том, что дипломатическое представительство США, в отличие от посольств государств Шенгенского договора в России, выдает визы жителям Абхазии в посольстве в Сухуми, - передает replyua.net.

В течение нескольких последних дней пользователи социальных сетей бурно обсуждали заявления нескольких высокопоставленных чиновников Абхазии о том, что Соединенные Штаты Америки, в отличие от стран ЕС, выдают визы жителям Абхазии в дипломатических представительствах США на территории РФ. Фактически, президент самопровозглашенной республики заявил, что власти США проводят визовую политику в отношении жителей Абхазии, существенно отличающуюся от политики стран ЕС.

В связи с этим, посольство США в Грузии заявило, что граждане Абхазии могут получить визу, предоставляющую право въезда на территорию штатов, исключительно в посольстве США в Грузии наравне с другими гражданами Грузии. Также дипломатическое ведомство США добавило, что считает Абхазию и Южную Осетию неотъемлемыми частями Грузии, поэтому в отношении жителей этих регионов никаких особенных правил или исключений нет и быть не может.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
21898

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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