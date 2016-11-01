Російська мова втрачає статус міжнародної

Ця мова втрачає свій вплив у світі, кількість російськомовних на планеті з кожним роком скорочується. Вчені відзначають дивний парадокс: в цілому, російська мова перестає бути міжнародною, але її частка в інтернеті з кожним роком збільшується, передає replyua.net.
Міжнародні мови або мови світового значення використовуються для комунікації великим числом людей по всьому світу – всього таких мов на планеті виділяють від 7 до 10. Серед таких мов – китайська, англійська, іспанська, російська, арабська, гінді.
При цьому російська мова – єдина з провідних світових мов, яка протягом останніх десятиліть неухильно втрачала свої позиції в світі і скоро ризикує перетворитися з світової у національну. За даними соціологів, в 1990 році російською мовою володіли 312 млн осіб в світі, в 2010 році - 260 млн, в 2015-му - 243 млн. До 2025 року російською говоритимуть 215 млн - на 17% менше, ніж в 2010- му.
За чисельністю російська знаходиться на 6-му місці, а за ступенем поширеності – на 8-му. Серед колишніх республік Радянського Союзу за кількістю російськомовних жителів перше місце займає Україна, але росіян за національністю і тих, для кого російська мова – рідна, в країні з кожним роком менше. Російською володіють приблизно 80% населення або 36,8 млн осіб. В основному не говорять російською лише молоді люди. В Україні природним процесам сприяє і позиція держави з цього питання – наприклад, нещодавно влада ухвалила рішення прибрати з вокзалів країни написи російською мовою.
Різко скоротилося число російськомовних в країнах Балтії: Естонія – 1,95 млн, Латвія – 1,8 млн, Литва – 1,3 млн. Для країн цього регіону також характерні державні ініціативи, спрямовані на витіснення російської мови.
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