Західна преса насміхається з путінського чиновника який через фінансову скруту вирішив продати будинок мерії

Оглядачі західного видання Foreign Policy відверто здивовані химерною ініціативою одного із мерів у Калінінградській області Російської Федерації, - про це інформує replyua.net.
За словами журналістів, Калінінград свого часу був одним із найкращих місць для розвитку торгівлі – російський ексклав, затиснений між Балтійськими державами та Польщею, мав змогу налагоджувати економічні зв’язки зі всім європейськими країнами. У далекому 2002 році політологи навіть називали його «природною лабораторією для розвитку європейсько-російських відносин». Тим не менш, ці часи минули і економічна рецесія в Росії та західні фінансову санкції зробили економічну ситуацію в регіоні доволі неприємною.
Яскравою ілюстрацією фінансової скрути, у яку потрапила область, є оголошення, яке розмістив мер містечка Янтарний Олексій Заліватський: він вирішив продати будівлю мерії. За його словами, «це не жарти», а сама споруда «доволі гарна і вдало розміщена». Мер наголошує, що він чекає на «гарних інвесторів», адже ситуація з фінансами в місті доволі складна і інакше йому доведеться скорочувати соціальні виплати, що дуже небажано. Тим не менш, оглядачі видання наголошують, що західних інвесторів тепер у Калінінграді хвилює не нерухомість, а ракети «Іскандер», тому шансів на їх зацікавленість доволі небагато.
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