Варто чекати нової хвилі терактів у Росії? – блогер

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Український блогер Дмитро Вовнянко проаналізував ситуацію щодо зменшення фінансування Чеченської Республіки і дав прогноз до яких наслідків це може призвести, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, за словами блогера, очільник російського Мінфіну останнім часом постійно потрапляє у різного роду конфлікти: то з Шойгу з приводу зменшення витрат на армію, тепер з Кадировим через урізання фінансування Чечні. Як всі пам’ятають, Кадиров – це «гарячий кавказький мен», який почав свою кар’єру з того, що різав російських солдатів. І він просто скандалити не стане – у нього власні методи. Наприклад, Станіслав Белковський нещодавно зауважив, що терористична активність в Росії щоразу зростала після того як цент у чомусь посміє обмежити апетити Грозного. І за поясненням тут ходити далеко не треба – теперішній очільник Чечні має непогані зв’язки у середовищі ваххабітів – підпільників.У Кремлі про таку загрозу чудово знають, і якщо зважились піти на це знову – то становище з фінансами більш ніж скрутне. «Іскандерам» ще смішно? (На підтвердження слів блогера, через пару годин російський президент Володимир Путін дав своїм підлеглим доручення знайти ресурси для того, аби задобрити Чечню -.)