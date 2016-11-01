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Путін знову осоромився при спробі розкритикувати Захід

Путін знову осоромився при спробі розкритикувати Захід
Президент Російської Федерації Володимир Путін у черговий раз осоромився, намагаючись розкритикувати західну безпекову практику, - про це replyua.net інформує, посилаючись на ресурс Polit.me.

Так, під час засідання Ради міжнародних відносин, яке відбулось в російському місті Астрахань, Путін почав дискусію щодо спрощення міграційної політики. Очільник Федеральної лезгінської національно-культурної автономії Аріф Керимов наголосив, що варто запозичити західний, зокрема – європейський, досвід щодо отримання громадянства тими представниками російської народності, які проживають закордоном. Відтак Путін різко його перервав, зазначивши, що він «каже дурниці», і почав розповідати про те, що Росія має багатий досвід державного будівництва за умови співжиття низки етносів і має спиратись саме на нього. Більше того, за словами російського президента, мешканці Європи не можуть захистити власних дітей.

Як обґрунтування свої позиції Путін загадав новину про мігранта, який зґвалтував малолітнього хлопчика і буцімто був виправданий, бо не знає місцевої мови і не зрозумів відмови з боку дитини. Насправді ж, земельний суд Австрії (де дійсно мав місце подібний інцидент) не виправдовував мігранта, а, наголосивши, що відбувся тяжкий акт насильства над дитиною, просто направив справу на дослідування, аби в майбутньому винести більш обґрунтоване рішення.

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