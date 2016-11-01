Так называемый «экс-прокурор Крыма» и действующий депутат Госдумы РФ, чьи полномочия не считают легитимными большинство цивилизованных стран мира, Наталья Поклонская сегодня заявила, что фильм российского режиссера Алексея Учителя под называнием «Матильда» надо проверить. По ее подозрению, картина может содержать «оскорбления чувств православных», - сообщает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода».
Идея проверки принадлежит не самой Поклонской – подать соответствующий депутатский запрос ее попросило общественное движение «Царский крест». По их мнению, фильм оскорбляет чувства православных верующий, поэтому его необходимо запретить к показу, а его создателей – наказать соответствующим образом.
В одноименном фильме почувствуется о судьбе балерины Матильды Кшесинской, являвшейся по версии режиссера любовницей российского императора Николая II. Планировалось, что картина выйдет на телеэкраны в начале следующего года. По мнению критиков, фильм «наполнен откровенной клеветой, дискредитацией и глумлением над одними из самых почитаемых святых православной церкви». Общественное движение, обратившееся к Поклонской, намерено подкрепить свою позицию несколькими тысячами подписей.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter