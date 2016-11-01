валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество | Посетите новый финансовый форум

Возобновление мирных переговоров по Сирии откладывается на неопределенный срок, - Россия

Возобновление мирных переговоров по Сирии откладывается на неопределенный срок, - Россия
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил сегодня, что «возобновление мирных переговоров по сирийскому вооруженному конфликту между Западом и РФ откладывается на неопределенный срок» в связи с «неспособностью США выявить сирийских повстанцев, сотрудничающих с джихадстами «Исламского государства».

Сергей Шойгу также обвинил сирийских повстанцев в нападениях на мирных жителей Алеппо и использовании химического оружия, что «что произошло несмотря на то, что Россия и правительственные войска прекратили воздушные атаки в Восточном Алеппо». «В связи с этим, перспективы начала переговорного процесса и возвращения к мирной жизни в Сирии отложены на неопределенный срок», - заявил российский чиновник.

Как известно, 18 октября Россия и ее сирийские союзники заявили, что они прекратили бомбардировки Алеппо. Однако, по мнению западного СМИ, пауза в воздушных атаках на Алеппо «очень хрупкая» - президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в октябре, что «вопрос возобновления авиаударов в Восточном Алеппо напрямую зависит от поведения сирийских оппозиционных сил и их западных покровителей».

Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
31 окт 2016
11430

Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України

Проросійський кандидат Ігор Додон зупинився буквально в міліметрі від перемоги на виборах нового президента Республіки Молдова. Фактично єдиний кандидат проєвропейських сил Майя Санду отримала 38

01 ноя 2016
5534

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


Свежие новости

Експерт розповів, для чого Москві змінювати ватажка "ДНР"

Клинтон обвинила ФБР в "двойных стандартах"

Луценко розповів, чому в його родини багато грошей

Чому землі та будинок записані не на Юлію Тимошенко?

Возобновление мирных переговоров по Сирии откладывается на неопределенный срок, - Россия

Новини з зони АТО за минулу добу (31.10.16)

Эксперт: Самый оптимистичный сценарий получения «безвиза» – начало 2017 года

У Росії заявили, що мирне врегулювання в Сирії наразі практично неможливе

Археологи з'ясували, що Гроб Господній зберігся неушкодженим до наших днів

Луценко розповів про те, як депутати "звітують" йому один проти одного

Інтрига «Євробачення-2017»: хто від Росії заспіває в Україні

ВРУ скасувала підвищення з/п народних депутатів

Парубій нагадав результати роботи чинної Ради

Аласанія кидає роботу керівника НТКУ

Сазонов: В Україні досі є ті, хто, незважаючи на війну, палко хоче до Митного союзу

Депутатів ВРУ закликають ініціювати перевірку своїх "нажитків"

Росія звинувачує ще кількох командирів ЗСУ

Радили ж не їздити до Росії: українського політолога побили в гримерці скандального ток-шоу «Першого каналу»

Сьогодні народні депутати мають скасувати підвищення своїх зарплат

МОН виявило "шкідливий" матеріал в курсі "Сімейні цінності"

 Новости за день