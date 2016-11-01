Возобновление мирных переговоров по Сирии откладывается на неопределенный срок, - Россия

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил сегодня, что «возобновление мирных переговоров по сирийскому вооруженному конфликту между Западом и РФ откладывается на неопределенный срок» в связи с «неспособностью США выявить сирийских повстанцев, сотрудничающих с джихадстами «Исламского государства».
Сергей Шойгу также обвинил сирийских повстанцев в нападениях на мирных жителей Алеппо и использовании химического оружия, что «что произошло несмотря на то, что Россия и правительственные войска прекратили воздушные атаки в Восточном Алеппо». «В связи с этим, перспективы начала переговорного процесса и возвращения к мирной жизни в Сирии отложены на неопределенный срок», - заявил российский чиновник.
Как известно, 18 октября Россия и ее сирийские союзники заявили, что они прекратили бомбардировки Алеппо. Однако, по мнению западного СМИ, пауза в воздушных атаках на Алеппо «очень хрупкая» - президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в октябре, что «вопрос возобновления авиаударов в Восточном Алеппо напрямую зависит от поведения сирийских оппозиционных сил и их западных покровителей».
Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter