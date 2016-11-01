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Журналіст: Чекаю новин про активізацію в Росії «ваххабітського» підпілля і теракти у Москві

Журналіст: Чекаю новин про активізацію в Росії «ваххабітського» підпілля і теракти у Москві
Український журналіст і блогер Дмитро Вовнянко висловив думку про те, що в Росії може розпочатися серія терактів та бунтів, як реакція на урізання бюджету Чечні. Кадиров вже висловив обурення та заявив про можливу некерованість регіоном. В мережу також потрапила перепалка між міністром оборони Росії Шойгу і чиновниками Мінфіну через скорочення фінансування російського Міноборони і як похідне – неможливості МО РФ здійснити програму переозброєння, передає replyua.net.

«Кадиров – гарячий кавказський мен, який свою кар'єру починав ріжучи російських солдат, як свиней, у той самий час як його татко-муфтій закликав правовірних мусульман вбивати не менш як по 100 росіян. Він скандалити в Кремлі не буде. У Кадирова – інші методи впливу», – вважає Дмитро Вовнянко.

Не треба бути великим оракулом, а просто пригадати, що теракти в Москві ставалися щоразу, як Кремль намагався в чомусь обмежити апетити Грозного. Пояснення цьому просте, і сам екс-бойовик Кадиров і його банди в середовищі ваххабітів-підпільників зберегли неабиякі зв'язки. Коли треба, Кадиров спускає налигач і світ сахається від кадрів з місця чергового теракту у Москві, зауважив журналіст.

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