Журналист: они там совсем спятили

В России совсем спятили из-за президентских выборов в США, и вокруг этого события ведутся напряженные споры, а «эксперты» выбирают возможного победителя. Как передает replyua.net, об этом журналист Елена Рыковцева пишет на своей странице в Фейсбуке.
«Совсем спятили. Даже был специальный выпуск, и Соловьев заявил, что из-за океана приходят тревожные новости. По его словам, чтобы победила Клинтон, США готовы бросить в топку атомной войны весь мир», пишет журналист. По ее словам, шло бурное обсуждение того, что Клинтон сбросит ядерную бомбу, и складывалось впечатление, что и Россия готова уже сбросить эту бомбу на США, чтобы побудить Штаты выбрать президентом Трампа. «Потом Соловьев заявил, что после рекламы он поговорит с героем, рыцарем и звездой. Угадайте, кто появился? В студии мы увидели Жириновского, который отметил, что Клинтон будут выбирать негры, цветные и меньшинства, а Трамп симпатичен всем белым американцам», пишет Рыковцева.
По ее мнению, команде Хиллари Клинтон даже делать ничего не нужно – просто замочить конкурента с помощью перевода соловьевских шоу на английский язык.
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