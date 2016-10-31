НАТО не хоче обговорювати питання безпеки Балтики з Росією

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Країни Північноатлантичного альянсу відмовились від обговорення питань безпеки польотів над Балтійським морем на рівні військових експертів у Москві, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».Так, постійний представник Російської Федерації при Альянсі Олександр Грушко поскаржився російським журналістам, що у країн НАТО не викликало ніякого інтересу обговорення питань використання транспондерів при виконанні польотів над Балтійським морем. За його словами, сам факт відмови спілкуватись з росіянами є доволі показовим. У цьому Грушко вбачає нещирість політики НАТО щодо безпеки повітряного руху як військових, так і пасажирських суден над Балтикою. За його словами, наразі ця тематика практично зникла з лексикону очільників НАТО, що свідчить про неготовність Альянсу домовлятись з цього приводу.Нагадаємо, Російську Федерацію неодноразово критикували за порушення повітряного простору країн-членів НАТО та нехтування правилами повітряних польотів на Балтійським морем – доволі часто пілоти збройних сил РФ не вмикали транспондери, що робило їх повітряні судна небезпечними. Відтак російська сторона як завжди вирішила звалити з хворої голови на здорову і виступила з ініціативою взагалі заборонити польоти над Балтикою без ввімкнених транспондерів.