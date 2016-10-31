валюта
Спецтема38 миллиардов долларов в декларации Мельничука – не фейк | Посетите новый финансовый форум

Путин поручил создать «закон о российской нации»

Путин поручил создать «закон о российской нации»
Сайт «Крым.Реалии» пишет, что глава российского государства сегодня дал распоряжение разработать новый закон, посвященный стратегии развития российских национальных отношений. Как известно, в 2008 году Путин заявил, что он является «русским националистом в хорошем смысле этого слова» - об этом передает replyua.net.

Путин назвал новый нормативный документ «законом о российской нации», однако не уточнил, в чем конкретно заключается его суть. Он лишь сообщил, что этот документ будет помогать реализовывать стратегию развития национальных отношений. Заявление президента России о необходимости создания этого закона прозвучало на заседании Совета по межнациональным отношениям. Также Путин говорил о том, что в России должен появиться государственный орган, способствующий социальной адаптации мигрантов.

Напоминаем, что четыре года назад Путин подписал указ, содержащий стратегию государственной национальной политики. Документ предусматривает комплекс мер, направленных на сохранение и развитие «этнокультурного многообразия российских народов. В рамках реализации этой стратегии в РФ также было создано Федеральное агентство по делам национальностей.

Горячая тема: Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Дело Сущенко кончится обменом на того, кто привлечен к уголовной ответственности в Украине – Фейгин

В Україні відбувається така ж маячня як і в Росії – історик

Розлад у «сім’ї» Лещенка: його «улюблена людина» засуджує закон, за який він проголосував

Путин поручил создать «закон о российской нации»

«Червоний туризм»: чому китайці все частіше приїжджають до Росії?

Настануть нові вибори і народ не буде голосувати за ніщебродів, а віддасть свій голос за тих, хто дасть гроші

Представник Мінфіну США домовляється у Європі про збереження санкцій проти Росії

Войска Ирака вошли в Мосул

В США придумали новый способ экономии воды

Західна преса прогнозує нові звірства Росії в Алеппо під час президентських виборів у США

Нацизм на марші: Путін підтримав ідею розробки законопроекту про «російську націю»

Як зробити кар'єру: успішність людини на 80% залежить від харчування в дитинстві

Блогер: За президенства Тимошенко прем’єром буде її чоловік, а головою адміністрації Віра Уляхіна

Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України

Блогер: з середини 80-тих років ХХ століття Європа не перебувала у такому тривожному очікуванні

Блогер розповів про «голубого песця» для «Газпрому»

Зачем чиновникам столько добра, если завтра Ростов?

Експерти назвали країни, де після Італії можуть почастішати землетруси

Моральна убогість українських правлячих еліт

Эксперт: Путин уже не надеется на ослабление санкций Запада, но, затаившись, ждет выборы

 Новости за день