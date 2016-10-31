Путин поручил создать «закон о российской нации»

Сайт «Крым.Реалии» пишет, что глава российского государства сегодня дал распоряжение разработать новый закон, посвященный стратегии развития российских национальных отношений. Как известно, в 2008 году Путин заявил, что он является «русским националистом в хорошем смысле этого слова» - об этом передает replyua.net.
Путин назвал новый нормативный документ «законом о российской нации», однако не уточнил, в чем конкретно заключается его суть. Он лишь сообщил, что этот документ будет помогать реализовывать стратегию развития национальных отношений. Заявление президента России о необходимости создания этого закона прозвучало на заседании Совета по межнациональным отношениям. Также Путин говорил о том, что в России должен появиться государственный орган, способствующий социальной адаптации мигрантов.
Напоминаем, что четыре года назад Путин подписал указ, содержащий стратегию государственной национальной политики. Документ предусматривает комплекс мер, направленных на сохранение и развитие «этнокультурного многообразия российских народов. В рамках реализации этой стратегии в РФ также было создано Федеральное агентство по делам национальностей.
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