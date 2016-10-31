«Червоний туризм»: чому китайці все частіше приїжджають до Росії?

Оглядачі американського видання The Wall Street Journal проаналізували останні тенденції китайського туристичного бізнесу і дійшли парадоксальних висновків, - про це інформує replyua.net.
Так, у КНР все більшого поширення набуває явище під назвою «червоний туризм». Цей вид подорожей було запропоновано очільником китайської держави Сі Цзіньпіном у минулому році і він вже набув чималої популярності у населення. Його суть полягає у відвіданні місць, які пов’язані з діяльністю комуністичної партії Китаю – як всередині держави, так і за її межами. У цьому році Москва і Пекін навіть узгодили відкриття і обладнання спеціальних маршрутів для китайських гостей. Зокрема, їм рекомендують відвідати Новодевічий цвинтар, де поховано Ван Міна, один із лідерів китайських комуністів.
Директор китайського науково-дослідного інституту виїзного туризму Вольфганг Арлт наголошує, що, порівняно з Європою, Росія вважається доволі безпечним регіоном, особливо після низки терактів, які відбулись у Франції, Бельгії та Німеччині. Тим не менш, деякі оглядачі бачать в цьому не лише позитив – так, існує думка, що «червоний туризм» - це ще одна із форм китайської колонізації Росії.
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