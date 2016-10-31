Західна преса прогнозує нові звірства Росії в Алеппо під час президентських виборів у США

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Британська преса підозрює, що найбільшу активність підтримувані Російською Федерацією сирійські урядові війська розвинуть тоді, коли весь світ спостерігатиме за президентськими виборами в Сполучених штатах Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання The Times.Так, оглядачі видання зауважують, що на думку британських військових експертів, Росія почне повномасштабний наступ на Алеппо вже найближчим часом. Ймовірно, час такої атаки співпаде з проведенням президентських виборів у Сполучених штатах Америки. Таким чином світова громадськість, захоплена виборчими перипетіями, не звертатиме уваги на знищеннями мирного населення. Як нагадує видання, наразі у контрольованих повстанцями районах перебуває близько двохсот п’ятдесяти тисяч мирних мешканців.Нагадуємо, раніше дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) проаналізувала ситуацію з повітряним ударом по сирійській школі в містечку Хасс. Висновки розслідування свідчать, що бомбардування було здійснене або сирійським літаком Су-22, або російським Су-24. Найбільш імовірно, що для здійснення повітряної атаки було використано об’ємно-детонуючі авіабомби.