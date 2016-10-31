Нацизм на марші: Путін підтримав ідею розробки законопроекту про «російську націю»

Сьогодні, тридцять першого жовтня 2016 року, президент Російської Федерації підтримав ініціативу щодо ухвалення нового нормативного акту, який би врегульовував міжетнічні відносини, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Каспаров.ру».
Так, новий федеральний закон, який має ввібрати в себе всі новації, пов’язані із міжетнічними відносинами, має називатися «Про російську націю і управління міжнаціональними відносинами». Таку ідею під час засідання Ради міжнаціональних відносин в Астрахані озвучив завідувач кафедри РАНГіДС В’ячеслав Михайлов. За його словами, «потрібно йти від стратегії до федерального закону».
Російський президент, у свою чергу, охарактеризував цю пропозицію як «хорошу». Путін зазначив, що це «точно можна і потрібно реалізовувати – в теоретичному, і в практичному плані – закон про російську націю». Крім того, отримала підтримку і ідея учасників форуму провести рік єдності російської нації. Ймовірно, сам закон і міститиме поняття «російська нація», бо наразі не зовсім зрозуміло що саме мали на увазі автори ініціативи: чи то включили до її складу всі етноси, які проживають на території Російської Федерації, чи то взагалі проігнорували їх існування. Але, хоч так, хоч інакше, вже сама ініціатива має певний відтінок нацизму.
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