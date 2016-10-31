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Блогер розповів про «голубого песця» для «Газпрому»

Блогер розповів про «голубого песця» для «Газпрому»
Блогер Олександр Коваленко прокоментував поточний фінансовий стан російського газового монополіста «Газпром» і зробив деякі прогнози щодо його майбутніх доходів, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, як це не дивно, але фінансовий стан «Газпрому» у рази гірший від стану його «одно яйцевої сестри» «Роснафти» - якщо остання ще якось борсається, то перший все глибше поринає на дно. При цьому, кожного разу російський уряд прогнозує зростання доходів у наступному році, але постійно щось йде не так. Наприклад, замість обіцяного на початку року зростання видобутку газу на 8% ми, навпаки, маємо падіння на 1,9 % (з 418, 5 мільярдів кубометрів у 2015 році до прогнозованих до кінця поточного року 409 мільярдів кубометрів). Для порівняння нагадаємо: у 2014 році «Газпром» видобув 443,9 мільярди кубометрів газу, а в 2013 – 487,4 мільярдів кубометрів. Блогер не сумнівається, що які-небудь особливо «патріотичні» суб’єкти зараз скажуть: «от і добре, що видобуток падає, нам залишиться більше». Та і взагалі, навіщо їм газ, якщо майже половину населених пунктів у Росії досі не газифіковано? Тим не менш, це основне джерело наповнення російського бюджету, який і так кульгає на всі чотири лапи.
Блогер здивований «високими аналітичними здібностями» російського уряду: варто загадати лише їхні прогнози про те, що ціна на нафту не впаде нижче 100 доларів за барель…90 доларів…80 доларів… Потім Путін розповідав про крах світової економіки при ціні на нафту в 70 доларів за барель. А тепер російський уряд очікує зростання дивідендів від «Газпрому» у 2,5 рази у наступному році. Ну що ж, як то кажуть, «дурень думкою багатіє», - підсумовує блогер.

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Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в Facebook обратил внимание общественности не на огромнейшие доходы чиновников разного ранга, которые показали их в


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