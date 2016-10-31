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Поклонська розповіла, що її завалюють листами українці

Поклонська розповіла, що її завалюють листами українці
Як передає replyua.net, колишній самопроголошений прокурор Криму, депутат Держдуми РФ сьомого скликання Наталя Поклонська розповіла журналістам, що отримує листи від громадян України, в яких ті скаржаться на київську владу і просять допомоги.

Наталя Поклонська розповіла, що отримує листи від українців, у яких вони просять «позбавити їх від брехливої влади, яка сьогодні керує в Україні». «Мені шкода український народ, який виявився заручником своїх недбайливих правителів», - заявила Поклонська в інтерв'ю РІА Новини.

Поклонська зазначила, що її «абсолютно не бентежить», що Україна називає її нелегітимним депутатом Держдуми, так як статус влади Києва також викликає великі сумніви.

«Для нелегітимних злочинців, які вважають себе керівниками України, всі будуть нелегітимними, довести тут щось їм марно», - сказала Поклонська, зазначивши, що збирається поїхати в Донбас з гуманітарною місією. «Мені хотілося б побувати в тих місцях. Принести якусь користь», - сказала вона.
Не обійшла стороною Поклонська і «кримське питання». За її словами, приїзди міжнародних делегацій на півострів помітно почастішали, а «їх представники вже відкрито, без напівтонів говорять про підтримку російського Криму». «Визнання усне ми отримали, але поки заокеанський господар європейських країн не велить їм йти далі чи не дозволяє», - сказала депутатка.

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