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Сикорский: Путин готовит предложение для нового президента США

Сикорский: Путин готовит предложение для нового президента США
В России сложилась очень тяжелая финансовая ситуация, и президент Путин может сделать неожиданное предложение новому президенту Соединенных Штатов.

Как передает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, такое заявление прозвучало от Радослава Сикорского, бывшего министра иностранных дел Польши. По словам бывшего главы внешнеполитического ведомства Польши, президент Путин мечтает о Ялте-2, и хочет, чтобы было глобальное взаимопонимание, которое было бы разделено равносильным трудом. «Подобные планы у Путина могут быть. Более того, не исключено, что новому президенту Соединенных Штатов российский президент может предложить Сирию в обмен на Украину. Если бы Запад согласился «отдать» Украину России, Путин наверняка бы отказался от военной операции в Сирии и от поддержки Башара Асада», заявил Сикорский.

Однако при этом он отметил, что такое развитие событий будет возможным только в случае, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Напомним, что до выборов в США остаются считанные дни – имя нового президента будет известно уже 9 ноября.

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