Путіна на «Валдаї» довели дошкульним питанням

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Днями у Підмосков’ї відбувся дискусійний клуб «Валдай» у роботі якого, у тому числі, брав участь президент Російської Федерації Володимир Путін. Там йому п’ять разів довелось відповідати на одне невинне, але доволі дошкульне для нього питання, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів видання «Московский комсомолец».Так, найбільш дратуючим для російського президента питанням стало «Коли Ви підете на пенсію?» У тому чи іншому вигляді воно звучало на засіданні п’ять разів. Вперше цю тему мимохідь зачепив модератор Тімоті Колтон: «коли Ви вийдете на пенсію і напишете мемуари». Путін відразу зреагував: «Модератор побажав мені стати пенсіонером. Я теж собі цього бажаю, коли час прийде». Крім того, теми торкнулись: викладач Шанхайського університету, який запросив Путіна в гості, коли він «складе повноваження», політолог із Словаччини, який наголосив, що відновити дію угоди про нейтралізацію плутонію потрібно «ще до того як Путін піде на пенсію», російський політолог Злобін, який запитав що є стратегічним інтересом Росії, який залишиться після того, як Путін піде на пенсію.Відтак слово взяв викладач Каліфорнійського університету, який поцікавився, якою буде наступна сторінка російської історії: з Путіним чи без? Путін перевів питання на жарт. Представниця Світового банку прямо запитала Путіна чи буде він балотуватись на наступних президентських виборах, проте він знову уник відповіді. Врешті, вже наприкінці засідання, кореспондент «Дождя» пішов у ва-банк і знову спитав: «Чи визначено контури майбутньої президентської кампанії?», на що глава російської держави відрізав: «Не визначено» і втік з трибуни. Власне, як наголошували всі експерти, Путін панічно боїться втрати влади, адже це означатиме прямий квиток до Гааги. І те, що він отримує питання про пенсію знову і знову, свідчать, що його вплив і віра в його сили останнім часом значно впали.