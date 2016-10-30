Блогер розповів як сова підірвала «вату» (відео)

Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук розповів як, здавалася б, незначна емблема спричинила тяжкі переживання у населення нашого північного сусіда, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що кілька днів тому президент Петро Порошенко офіційно представляв нового очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Василя Бурбу. За спиною президента розмістили нову емблему ГУР, на які зображено сову, що протикає мечем Росію. Ця подія викликала неабиякий біль в районі п’ятої точки у переважної більшості мешканців Високодуховної. Особливо «порвало» колонізатора Місяця Дмитра Рогозина який із-за безглуздої випадковості вважає себе віце-прем’єр-міністром РФ. За його словами, емблема «дебільна», а у слогані «Україна понад усе» йому ввижається нацистський лозунг. І все це незважаючи на те, що сам Рогозин неодноразово брав участь у російських фашистських мітингах. Свої п’ять копійок вставили також хамовита речниця російського МЗС Марія Захарова та відома своїм шизоїдним однойменним «пакетом» Ірина Ярова.
Блогер наголошує, що росіянам варто бути більш спокійними в інтернеті і не читати новини з України по п’ятницях, суботах на неділях, адже проктологія по цих днях зазвичай не працює.
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