Саша Сотник: російська інтелігенція – головний слуга путінського режиму (відео)

Російський опозиційний журналіст Олександр Сотник прокоментував скандал, який розпочався із полум’яного виступу Костянтина Райкіна на з’їзді Союзу театральних діячів Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку блогера в Фейсбук.
Так, Сотник нагадує, що минулого тижня художній керівник театру «Сатирикон» Райкін таврував російську владу, називаючи її тоталітарною. За його словами, культурні діячі мають бути вільними у своїй творчості, адже вони тримають дзеркало перед обличчям можновладців, вказуючи їм на їх помилки та вади. А в Росії чинять інакше: якщо держава фінансує, то вимагає, аби до її побажань прислухалися. Кремль кинувся захищати «улюблений путінський байкер» Хірург Залдостанов, який заявив, що «не дозволить перетворювати Росію в стічну канаву». На його підтримку виступив і очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров. У свою чергу, Райкіна підтримав речник російського президента Дмитро Песков.
Відтак, Райкін мав рандеву з Міністром культури Медінським, після чого обидві сторони розійшлись із задоволенням: Райкін отримав обіцянку фінансування, а Медінський – відсутність критики. Як підсумовує Сотник, підлабузництво російської інтелігенції перед владою – явище перманентне, і якби не мирились між собою всі ці діячі, осад такі історії лишають «специфічний».
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