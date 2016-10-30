Піонтковський розповів про роль Суркова в ліквідації Мотороли

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Російський політолог Андрій Піонтковський у своєму інтерв’ю прокоментував витік даних електронного листування помічника російського президента Владислава Суркова і участь останнього у розпалюванні конфлікту в Україні, - про це replyua.net інформує з посиланням на Online.ua.Так, за словами Піонтковського, Сурков був і залишається «сірим кардиналом» російської політики. В очах Путіна він – дуже важлива персона, настільки важлива, що російський президент всупереч заборонам і перебуванню в санкційному списку, привів останнього на зустріч у нормандському форматі в Берліні. У самого Суркова в Україні немає ніяких особливих інтересів – він лише виконує завдання Кремля, створюючи хаос і дестабілізацію. Стратегічною метою Москви завжди було недопущення закріплення європейського вектору України і її розвитку як незалежної та ефективної держави. Тому зараз радник російського президента – лише дорогий найманець, який виступає диригентом розладів в українській політиці.Піонтковський наголошує, що у цьому контексті дуже показовою є ліквідація російського терориста Арсенія Павлова (Мотороли), яка відбулась днями в окупованому Донецьку. Якби це був одиничний випадок – можна було б допустити місцеві сварки або навіть міфічну «українську ДРГ», тим не менш перед цим вбивством були смерті Бетмена, Мозгового та інших. Це свідчить, що Кремль методично усуває тих, хто знає забагато і через свою медійність став непередбачуваним.На думку політолога, зараз у Суркова не залишилось інструментів для дестабілізації України: Порошенко дуже достойно протистоїть тиску, який на нього чинять і не «купився» на казочку про уявне «відновлення територіальної цілісності» через впихування окупованих територій на умовах Кремля.