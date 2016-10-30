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Табаков попросил не обижаться на Райкина

Табаков попросил не обижаться на Райкина
Олег Табаков заступился за своего коллегу Константина Райкина, подчеркнув, что агрессия в адрес артиста не является хорошим знаком для всего общества.

Как передает replyua.net, заявление Табакова было размещено на странице его театра МХТ в Фейсбуке. Табаков подчеркнул, что на хорошего актера нельзя обижаться, и Райкин говорил о том, что наболело. «У нас правда появляются персонажи, которые диктуют условия художникам. Им кажется, что, если цензуры не существует, значит, они могут полностью контролировать искусство. С высоты своего опыта могу сказать – не выпрыгивайте на сцену во время моих спектаклей и не думайте, что таким способом сможете создать правильное искусство», заявил Табаков.

Также он отметил, что около тридцати лет назад цензуру в СССР отменили, и это было очень большим шагом, и Райкин говорит правильные вещи. «Теперь без посредников актеры и другие деятели проявляют или свою бездарность, или свой талант. Давайте продолжим работать без агрессии, которая является нехорошим знаком для всего общества», подытожил артист.

Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом
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