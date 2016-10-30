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Росіяни починають «мочити» своїх союзників?

Росіяни починають «мочити» своїх союзників?
Навіщо прем'єр-міністра Сербії довелося ховати в «безпечне місце»? Поліції довелося переправити прем'єр-міністра Сербії Олександра Вучича і членів його сім'ї в «безпечне місце» після того, як біля будинку його батьків був виявлений схрон зі зброєю, серед знайденого – гранатомет, ручні гранати та інше військове начиння. Все це відбулося на тлі повідомлень про недавно розкриту змову російських диверсантів та сербів, які намагалися зірвати вибори в сусідній Чорногорії, повідомляє replyua.net.

Глава сербського уряду регулярно відвідував рідну домівку. Схованку зі зброєю було знайдено в кущах неподалік від перехрестя, де зазвичай кортеж прем'єра Александра Вучича знижував швидкість, повідомив журналістам глава МВС Сербії Небойша Стефанович. Аналізуючи обставину зі знайденою зброєю, легко припустити, що невідомі зловмисники могли влаштувати напад на Вучича.

«Наразі прем'єр-міністр перебуває в безпеці, так само як і його сім'я... Викликає занепокоєння те, що зброя була знайдена в тому місці, де його автокортеж скидає швидкість майже до 10 км/год», - заявив міністр внутрішніх справ.

Лідер Прогресивної партії Олександр Вучич очолює уряд Сербії з 2014 року. Він примудряється балансувати між курсом на вступ країни до Євросоюзу і традиційно дружніми відносинами з Росією та Путіним.

За безпеку прем'єра відповідає сербська військова розвідка VOA, а особистими охоронцями Вучича є співробітники елітного підрозділу «Кобри», повідомляє Reuters. Те, що безпеці прем'єр-міністра приділяється посилена увага, не дивно: досить згадати, що в 2003 році снайперськими пострілами в холі Будинку уряду в Белграді був убитий прозахідний глава сербського уряду Зоран Джинджич. Виконавцем вбивства вважається заступник командира спецпідрозділу «Червоні берети» підполковник Звездан Йованович.

Повідомлення про знахідку схованки зі зброєю з’явилися через кілька днів після того, як було затримано низку сербських громадян, підозрюваних в участі в змові, пов'язаній з нещодавніми виборами в сусідній з Сербією Чорногорії. Затриманих запідозрили в планах влаштувати напад на офіційні установи і на високопоставлених чиновників. При цьому сербський прем'єр Вучич підтвердив таку інформацію, розповівши, що не обійшлося без якогось «іноземного фактора», і що за його чорногорським колегою Джукановічем велося стеження зі сторони росіян.

У ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що через причетність до підготовки диверсій в Чорногорії з Сербії були депортовані кілька громадян Росії. Однак як заявив, сербський міністр внутрішніх справ Стефанович, «Сербія нікого не депортувала». В російському зовнішньополітичному відомстві інформацію про депортацію росіян з Сербії теж назвали «абсолютною вигадкою». Хоча, як повідомляють сербські ЗМІ, в Белград с неочікуваним візитом раніше навідався секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Він зустрівся з усім керівництвом республіки: з президентом Томіславом Ніколичем і главою МЗС Івіцею Дачичем, з прем'єром Олександром Вучичем. Всі переговори пройшли в строго закритому режимі, а офіційно на самому початку візиту було оголошено, що російський гість запропонував сербській владі підписати меморандум про взаєморозуміння в галузі безпеки, який створив би постійний канал зв'язку між Москвою і Белградом в цій сфері.

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