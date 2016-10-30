Портников: если Райкину дать денег, он сразу изменит мнение о России

Не нужно придавать значение заявлениям Константина Райкина о возвращении России в сталинские времена, поскольку, если этому артисту дать много денег, он сразу изменит свое мнение о родной стране. Как сообщает replyua.net, об этом на сайте «Грани» пишет Виталий Портников.
По словам украинского журналиста, дать или не дать деньги – главная проблема российской интеллигенции, которая ради бабок изменит свое мнение о стране. «Райкин – яркая иллюстрация высказывания Мартина Нимеллера, который когда-то сказал: «Когда за мной пришли, уже некому было за меня заступиться». Когда приходили за чеченцами, когда погибали чеченские дети и женщины, Райкин рассказывал об интеллигентном Путине и подписывал подметные письма. Когда в Украину пришла война и погибали люди, Райкин говорил о том, как его тонкая натура обрадовалась аннексии Крыма. Также артист поделился волнениями по поводу тяжелейшей судьбы российского города Севастополя», пишет Портников.
А вот когда пришли за Райкиным, отмечает журналист, не было никого, кто бы поддержал его критику, потому как другим деньги дают. «Кончаловского Михалков тоже поддержит, если ему перестать давать деньги, все-таки родные люди. Папаша их тоже за свободы выступал», отмечает журналист.
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