Портников: если Райкину дать денег, он сразу изменит мнение о России



Не нужно придавать значение заявлениям Константина Райкина о возвращении России в сталинские времена, поскольку, если этому артисту дать много денег, он сразу изменит свое мнение о родной стране. Как



По словам украинского журналиста, дать или не дать деньги – главная проблема российской интеллигенции, которая ради бабок изменит свое мнение о стране. «Райкин – яркая иллюстрация высказывания Мартина Нимеллера, который когда-то сказал: «Когда за мной пришли, уже некому было за меня заступиться». Когда приходили за чеченцами, когда погибали чеченские дети и женщины, Райкин рассказывал об интеллигентном Путине и подписывал подметные письма. Когда в Украину пришла война и погибали люди, Райкин говорил о том, как его тонкая натура обрадовалась аннексии Крыма. Также артист поделился волнениями по поводу тяжелейшей судьбы российского города Севастополя», пишет Портников.



А вот когда пришли за Райкиным, отмечает журналист, не было никого, кто бы поддержал его критику, потому как другим деньги дают. «Кончаловского Михалков тоже поддержит, если ему перестать давать деньги, все-таки родные люди. Папаша их тоже за свободы выступал», отмечает журналист.



Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Не нужно придавать значение заявлениям Константина Райкина о возвращении России в сталинские времена, поскольку, если этому артисту дать много денег, он сразу изменит свое мнение о родной стране. Как сообщает replyua.net , об этом на сайте «Грани» пишет Виталий Портников По словам украинского журналиста, дать или не дать деньги – главная проблема российской интеллигенции, которая ради бабок изменит свое мнение о стране. «Райкин – яркая иллюстрация высказывания Мартина Нимеллера, который когда-то сказал: «Когда за мной пришли, уже некому было за меня заступиться». Когда приходили за чеченцами, когда погибали чеченские дети и женщины, Райкин рассказывал об интеллигентном Путине и подписывал подметные письма. Когда в Украину пришла война и погибали люди, Райкин говорил о том, как его тонкая натура обрадовалась аннексии Крыма. Также артист поделился волнениями по поводу тяжелейшей судьбы российского города Севастополя», пишет Портников.А вот когда пришли за Райкиным, отмечает журналист, не было никого, кто бы поддержал его критику, потому как другим деньги дают. «Кончаловского Михалков тоже поддержит, если ему перестать давать деньги, все-таки родные люди. Папаша их тоже за свободы выступал», отмечает журналист.