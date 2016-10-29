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Кінець перемир’я? Росіяни знову атакували Алеппо

Кінець перемир’я? Росіяни знову атакували Алеппо
Сьогодні, двадцять дев’ятого жовтня 2016 року, стало відомо про чергові повітряні удари російської авіації по сирійському місту Алеппо, яке контролюється повстанцями, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, днем раніше опозиційні війська витіснили представників урядових збройних сил з кількох районів міста, таким чином послабивши блокаду. Тим не менш, сьогодні війська, підконтрольні президенту Сирії Башару аль-Асаду, за підтримки власної та російської авіації, здійснили раптову контратаку. Крім того, сирійська армія підтвердила використання крупнокаліберної артилерії та ракет щодо одного із районів міста. Відтак, під їхнім тиском, повстанці були змушені відступити назад, вглиб житлової забудови.

Нагадаємо, ще вчора президент Російської Федерації Володимир Путін закликав своїх військових до стриманості і обіцяв припинити бомбардування Алеппо хоча б на деякий час. Тим не менш, вже на наступний день російська авіація долучилась до повітряних ударів по місту, де, за різними оцінками, від двохсот сімдесяти до трьохсот тисяч осіб опинились у пастці без продуктів харчування, питної води і медикаментів під постійними обстрілами.

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