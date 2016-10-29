Кінець протесту? Райкін і Медінський домовились вирішувати питання «без ЗМІ»

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Очільник російського Міністерства культури, автор шедевру про «зайву хромосому» Володимир Медінський та художній керівник театру «Сатирикон» Костянтин Райкін зустрілись «без преси», - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».Так, зустріч відбулась сьогодні, двадцять дев’ятого жовтня 2016 року, у зв’язку із недавнім критичним виступом Райкіна. Нагадаємо, у своїй промові на з’їзді Союзу театральних діячів артист засудив відсутність свободи творчості у Російській Федерації. За його словами, наразі держава поринає в аналог сталінських часів із тиском на інтелігенцію і репресіями. Саме тому творцям потрібно захищати свої спектаклі від «групок ображених». Полум’яний виступ Райкіна підтримали також режисер Андрій Звягінцев та актор театру і кіно Олег Табаков.Відтак профільний міністр запросив Райкіна на «розмову». Під час бесіди Райкін з Медінським досягли домовленості, що надалі всі проблеми будуть вирішувати «без преси». Крім того, артист отримав запевнення, що його театр «не покинуть в матеріальній скруті». Як повідомляє офіційний сайт Міністерства культури, на зустрічі також був присутній директор «Сатирикону» Анатолій Полянкін.