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Демура: всі діючі політики проігнорували путінський «форум»

Демура: всі діючі політики проігнорували путінський «форум»
Економічний та політичний оглядач Степан Демура прокоментував Міжнародний дискусійний форум «Валдай», який проходив цими днями неподалік від російської столиці, - про це інформує replyua.net з посиланням на особистий блог експерта.

Так, за словами блогера, жоден діючий лідер якої б то не було держави не наважився приїхати до Росії і виступити на путінському форумі у Валдаї. Це свідчить про те, що ця подія лишається значимою лише для внутрішнього споживача телевізійного пропагандистського продукту. Імовірно, просто ніхто із більш-менш розважливих політиків, які сподіваються мати якесь майбутнє, не має бажання спілкуватись з Путіним на дипломатичному рівні, - робить висновок Демура. За його словами, «діючі лідери держав відмовились від виступів, тому зібрали «Нафталіновий клуб пенсіонерів».

Нагадаємо, раніше блогер жорстко висміяв передислокацію єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнецов». Так, Демура наголосив, що «у відповідь на нові можливі санкції, Міноборони РФ послало до Середземного моря авіанедоносець. Імовірно, для того щоб НАТО померло зі сміху. Це у американських авіаносців до складу ударної групи входять винищувачі та гелікоптери, а у нашого Кузі вона складається із пожежної машини, швидкої і ментів».

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