Українська сова «розвідників» заділа росіян за живе! Образи обрушилися лавиною

Глава Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook пояснив значення нової емблеми української розвідки. Справа в тому, що сова – хижак, який іноді полює на кажанів. А кажани, в свою чергу, є символом російських розвідників. Таке пряме формулювання ще більше розлютило росіян, які накинулися з образами на українців, інформує replyua.net.
Так офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що емблема з совою, що пронизує мечем територію Російської Федерації, говорить про нову українську напасть – орнітологічну. «Мабуть, коли полетіли всі беркути, за зброю довелося взятися совам», - написала вона в соціальній мережі.
Віце-спікер Держдуми РФ Ірина Ярова, яка є українкою за походженням, побачила в новій емблемі військової розвідки України «доказ державного екстремізму».
Вперше нова емблема держрозвідки українського Міністерства оборони була показана під час візиту президента Петра Порошенка в відомство. На символі зображена сова, яка мечем пронизує Росію. Емблема викликала у російських користувачів інтернету і соцмереж справжню бурю емоцій. Більшість накинулися з критикою, а заступник голови уряду РФ Дмитро Рогозін назвав її «дебільною».
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