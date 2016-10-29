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Герої «русского мира» до вух вимазані кров'ю українців, кримських татар, сирійських дітей заспівали про життя (ВІДЕО)

Герої «русского мира» до вух вимазані кров'ю українців, кримських татар, сирійських дітей заспівали про життя (ВІДЕО)
Російський продюсер Ігор Матвієнко на замовлення «Ростелерадіо», запустив проект з назвою «Жити», який презентував на шоу «Голос», випустивши однойменну пісню і кліп. За його словами, мета цього твору – нагадати людям про те, що вони повинні допомагати один одному в складних ситуаціях. Насправді ж все виглядає, як знущання російських артистів-заробітчан над тисячами невинно вбитих людей, інформує replyua.net.

«Ця пісня – вона нагадування всім нам, що будь-якій людині, що опинилася в складній ситуації, потрібно з кимось разом цю біль або навіть трагедію проживати, цінувати життя та ставати на захист слабких», – процитував вказівку Кремля Ігор Матвієнко.

Український блогер Айдер Муждабаєв теж прокоментував нову роботу росіян. «Вся затягана блювотна шваль «русского мира», до вух вимазана кров'ю українців, кримських татар, сирійських дітей, примазалася сюди ж, щоб обпаскудити щось на кшталт «російського року», вони співають тут про життя, яке їх рейх перевернув, розірвав, відняв у інших. Більш підлого, фальшивого відео я не бачив. Але правда полягає в тому, що навіть, якщо вони всім складом свого будинку розпусти завиють будь-яку пісню, вона не буде коштувати і однієї ноти геніальної, щирої і чесної Джамали. Тільки вульгарність, бездарність, фальш. Нелюди не можуть створити нічого людського», – зазначив блогер.


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