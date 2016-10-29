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Інтерпол має намір оголосити в розшук головного опозиціонера Путіну

Інтерпол має намір оголосити в розшук головного опозиціонера Путіну
Як передає replyua.net, Міжнародна поліція отримала з Москви всі необхідні документи по Михайлу Ходорковському. Інтерпол має намір повернутися до повторного розгляду питання про оголошення колишнього глави компанії ЮКОС Михайла Ходорковського в міжнародний розшук.

На цьому наполягає російська сторона, повідомило Інтерфаксу в суботу, 29 жовтня, знайоме з ситуацією джерело. Бізнесмен звинувачується в причетності до вбивства міського голови Нафтоюганська Володимира Пєтухова в 1998 році.

«Інтерпол отримав з Москви всі запитані матеріали по цій справі з тим, щоб визначитися, чи є підстави для оголошення екс-глави ЮКОСа в міжнародний розшук», - зазначив співрозмовник агентства.

У червні 2016 року Михайло Ходорковський заявив, що має намір повернутися в Росію. Декілька днів до цього Ходорковський в інтерв’ю одному з російських видань виступив з різкою критикою Путіна, повідомивши, що у 2018 році в Росію готуються раніше небачені спецоперації «президентські вибори, як, втім, будь-який захід з особистою участю Путіна, неодмінно будуть проходити за сценарієм спецоперації, і для громадянського суспільства в Росії це буде означати нові репресії», висловив впевненість Ходорковський.

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