Наташа Корольова показала журналістам чорну вишиванку і розказала, як сумує за СРСР

Як передає replyua.net, СБУ заборонила співачці Наташі Корольовій в'їзд в Україну на п'ять років. Наташа прийшла в редакцію одного з російських інформагенств, щоб розповісти як сильно хоче в Україну, щоб засвідчити свою любов до України, співачка принесла принесла з собою траурну чорну вишиванку і розповіла, кому вигідно не пускати її на Україну.
«Я людина, яка завжди був поза політикою, тому що вважаю, що в будь-якій галузі повинні бути професіонали. Моя професія – співати, дарувати людям позитивні емоції, радість. Я обходила всі політичні аспекти, але, як бачите, вони не обійшли мене. Думаю, що вся справа в виторфовуванні політичних бонусів перед людьми. І кожен український політик, як може, набирає собі політичні бали. Є люди, яким треба постійно підкидати дрова в топку, щоб вогонь був яскравіше. Шоуменам потрібен політичний скандал. Ось вони і влаштовують акції такого роду, не пускаючи мене назад в Україну», – розповіла Корльова.
Співачка заявила, що буде оскаржувати рішення Служби безпеки України. «Я вже проконсультувалася з юристами. Ми будемо докладати всіх зусиль, тому що вважаємо, що це було зроблено неправомірно. Але, чесно кажучи, я не очікую якогось позитивного результату. Я не впевнена, що зараз на Україні працюють реально правові інститути. Зараз багато хто віддав перевагу забути про своє минуле. Я впевнена, що ті, хто нині строчить проти мене всякі відозви, були свого часу членами компартії. А я особисто рада, що мені вдалося пожити в Радянському Союзі, де була дуже правильна ідеологія. Вона була націлена на світ, дружбу і добро», – зазначила Наташа Корольова.
Поділилася співачка своїми думками і стосовно Майдану, який відбувся в Україні. «Спочатку на Майдан вийшли діти, студенти. Там перестарався «Беркут», їх побили. І кияни, в тому числі мої друзі і родичі, вийшли на Майдан, щоб заступитися за цих дітей. Далі Майдан почав змінюватися. І люди думаючі, розумні пішли з цього Майдану. Прийшла платна масовка, яка вже не йшла з Майдану. Центр був перекритий, що дуже дратувало киян. Потім вже почалася стрілянина, пожежі, пролилася кров... Були задіяні зовсім інші люди і технології. І пішов крен зовсім в іншу сторону», – вважає артистка.
До редакції Наташа Корольова принесла кілька вишиванок зі своєї колекції. Одна з яскравих, барвистих лляних сорочок, за її словами, належала її прапрабабусі, інша – з майстерною вишивкою – її батькові.
Одна з вишиванок була чорного кольору. По темному фону йшли вишиті червоні маки. Чорна вишиванка характеризує скорботу і велику печаль. Надягають її за трагічним приводу. У нас кажуть, що коли на полях битви гине солдат, на цьому місці виростає мак. Мати, яка втратила сина, вишивала на сорочці червоний мак. Останній раз я надягала цю чорну вишиванку на «Новій хвилі», коли в Україні стали відбуватися страшні події. Зараз у мене серце і раніше розривається на дві половини. Душа болить і Україну, і за Росію. Сьогодні я не наділа чорну вишиванку, бо я все-таки оптиміст і вірю, що відносини між нашими країнами все – таки налагодяться, резюмував Корольова.
При цьому співачка відмовилася говорити про її позицію стосовно війни на Донбасі та анексії Криму Росією.
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