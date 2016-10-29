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Акунин признался, что боится революции в России

Акунин признался, что боится революции в России
В интервью каналу NewsOne писатель Борис Акунин заявил о том, что боится возникновения революционной ситуации в России, которая уже наблюдалась в девяностых одах, информирует replyua.net. По словам Акунина, Россия напичкана оружием, в том числе и ядерным, и он боится последствий.

«Однако бороться с существующим политическим режимом в РФ мирными способами невозможно. Я понимаю, что сильно ошибался, когда думал, что, если долго давить на власть, она в итоге сдуется. Раньше Путин казался мне более умным человеком, но сейчас он загнал всех в угол и считает, что решил все проблемы. Однако на самом деле президент только разбил градусник, но температура после этого не уменьшилась», отметил Акунин.

Он уверен, что в России повторится революция, но она произойдет из-за обнищания, а не из-за ущемления среднего класса. «Накопленные деньги в РФ заканчиваются, и, когда их не станет совсем, людям перестанут платить зарплату и пенсию, но на какое-то время власти постараются отвлечь народ от проблемы, однако в конечном итоге все выльется в революцию», уверен писатель.

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