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Эксперт: «информационный Моторола» Сурков

Эксперт: «информационный Моторола» Сурков
Уже нет сомнений в том, что Владислав Сурков использовал электронную почту, и взломанный украинский хакерами ящик принадлежит именно помощнику президента России. Как сообщает replyua.net, об этом российский аналитик и блогер Владимир Голышев рассказал в прямом эфире Обозревателю.

По словам Голышева, Глеб Павловский, который заявлял, что Сурков не пользовался электронной почтой, раньше был подчиненным Суркова. «Когда Сурков сидел в кресле администрации президента, а потом после него в этом кресле долго грел задницу Володин, а после него этим человеком станет Кириенко, он и пальцем не шевелил, чтобы что-то делать. Путинский пинок выбил Суркова из кресла, и несколько месяцев об этом товарище вообще никто и ничего не слышал», говорит блогер.

Теперь, по его словам, у Суркова нет теплого местечка в виде кремлевского кабинета, и он существует, как партизан, вроде Павлова, своеобразный «информационный Моторола». «Естественно, информационному Мотороле нужно мыло, и он пользуется и гаджетами, и почтой. Столько доказательств, что взломанный ящик принадлежит Суркову, что грех сомневаться», уверен Голышев.

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