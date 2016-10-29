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Рабинович: новый пункт расходов в бюджете РФ на пять миллиардов

Рабинович: новый пункт расходов в бюджете РФ на пять миллиардов
В госбюджете России на текущий год предусмотрен один пункт, согласно которому пять миллиардов рублей было направлено на уничтожение продуктов, попавших под санкции.

Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Слава Рабинович. По словам финансиста, россиянам не индексируют пенсии, срезают бюджетникам и без того низкие зарплаты, урезают расходы на медицину и образование, зато находят пять миллиардов на уничтожение продуктов, которые можно было отдать малоимущим гражданам. Рабинович отмечает, что для того, чтобы представить сумму в пять миллиардов, достаточно провести параллель – бюджет Барнаула составляет около девяти миллиардов, а дефицит бюджета приблизился к 400 миллионам.

Речь идет о стране, отмечает финансист, которая пережила много страшных событий – блокаду Ленинграда, несколько Голодоморов, войны и революцию, однако теперь уничтожает продукты, которые бы пришлись очень кстати миллионам россиян. «Бывали хуже времена, но не было подлей», пишет Рабинович и добавляет, что Путину и его окружению все это отольется заслуженной петлей.

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