Олещук: авиакатастрофа на Донбассе могла быть не случайностью

Все говорят о том, что Боинг на Донбассе сбили по ошибке, однако, может быть, это была вовсе не ошибка, а целенаправленная операция. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Петр Олещук.
По словам политолога, все отвергают версию о том, что Боинг был сбит специально, и в поисках виновных все идут по пути усложнения – придумываются какие-то альтернативные версии. «Это могла быть целенаправленная операция по дискредитации Украины, чтобы сорвать ее дальнейшие планы по интеграции в Европу. Россия ведет именно такую политику – всячески препятствует евроинтеграции Украины. Если Россия уже перебросила свои войска на Донбасс два года назад, то почему мы тогда не можем предположить, что Боинг был сбит преднамеренно?», пишет Олещук.
По его мнению, история с авиакатастрофой нанесла серьезный удар по России, но она, скорее всего, не понесет наказания. В общем имиджевом негативе история с Боингом уже затерялась, считает политолог, и действия РФ в Сирии, к примеру, являются военными преступлениями, и именно на это сейчас Запад обращает внимание.
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