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Пионтковский: Сурков просто марионетка Путина

Пионтковский: Сурков просто марионетка Путина
Владислав Сурков не имеет никаких личных интересов в Украине, и все, что он делает – это только выполнение указаний Путина по дестабилизации в Украине. Как информирует replyua.net, такое мнение прозвучало от Андрея Пионтковского в интервью Online.ua.

По словам российского политолога, если бы Суркову приказали любить Украину, он бы начал ее любить, говорят – дестабилизировать, он дестабилизирует обстановку. «Сурков для Путина очень дорогой наемник, и он уже совершил немало преступлений. Помощник получил от Путина главное указание – не допустить того, чтобы Украина начала развиваться по европейской модели. Это даже важнее Крыма», уверен Пионтковский. Также политолог отмечает, что когда-то российский президент подкупил Виктора Януковича, и в то время планов захвата Крыма еще не было, как и «Новороссии».

«Русское население Украины путинскую идею не поддержало, поэтому теперь Путин хочет заблокировать европейский путь развития Украины, втолкнув в ее тело Лугандонию. Такая иллюзия целостности государства для украинских властей. Именно этим занимается Сурков, но не самостоятельно, а по указке Путина», добавляет Пионтковский.

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