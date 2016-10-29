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Россия проиграла выборы в Совет по правам человека в ООН

Россия проиграла выборы в Совет по правам человека в ООН
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Россия не смогла выиграть выборы в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, уступив Венгрии и Хорватии. Причиной поражения российская сторона считает влияние групп лоббирования, резко критикующих поведение Москвы в сирийской вооруженном конфликте.

В тайном голосовании, прошедшем сегодня в Генеральной Ассамблее ООН Венгрия набрала сто сорок четыре голоса, Хорватия – сто четырнадцать. России достались лишь 112 голосов. Посол РФ в ООН Виталий Чуркин заявил, что «Россия столкнулась с мощной конкуренцией», и что «Хорватия и Венгрия являются странами сравнительно небольшого размера, поэтому против них не будут разворачивать такие масштабные политические кампании, как это было организовано в отношении России». Он подчеркнул, что проигрыш России – это дело рук политических лоббистов и выразил намерение РФ получить место в Совете во время следующего голосования.

Как известно, многие страны-члены ООН, как и сами представители организации неоднократно критиковали Россию за оказание ею помощи правительству Башара Асада в Сирии. Мониторинговые миссии ООН не раз заявляли об неизбирательных бомбардировках ВВС РФ, в результате которых погибли сотни мирных жителей.

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