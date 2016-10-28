валюта
СпецтемаНаливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть | Посетите новый финансовый форум

Нова зміна курсу: Путін пообіцяв поки не бомбити Алеппо

Нова зміна курсу: Путін пообіцяв поки не бомбити Алеппо
Президент Російської Федерації Володимир Путін раптово взяв миролюбний курс і зауважив, що методика дій російських збройних сил в Сирії найближчим часом зміниться, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Радіо Свобода».

Як повідомив сьогодні, двадцять восьмого жовтня 2016 року, речник російського президента Дмитро Песков, Путін вважає недоцільним продовження повітряних ударів по сирійському місту Алеппо. Так, глава російської держави має за необхідне продовжити гуманітарну паузу навколо цього оточеного міста. При цьому російська влада має за мету «надати американським друзям можливість виконати свої обіцянки щодо розведення сил так званої помірної опозиції та ісламістів». За планами Путіна, під час продовженої перерви з населеного пункту мають вийти поранені та повстанці, які мають бажання покинути місто.

Нагадаємо, сьогодні ж російське оборонне відомство попросило у Путіна дозволу продовжити повітряні удари по Алеппо з огляду на те, що опозиція перейшла у наступ на війська, підконтрольні президенту Сирії Башару аль-Асаду. Нагадаємо, про встановлення гуманітарної паузи навколо Алеппо російська сторона та сирійські урядові війська заявили двадцятого жовтня. З перемінним успіхом режим припинення бомбардувань тримається вже більше тижня.

Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 окт 2016
4194

Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього

Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити

28 окт 2016
3655

Нардеп задекларував 95 квартир

Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів


Свежие новости

Нова зміна курсу: Путін пообіцяв поки не бомбити Алеппо

Оккупационные власти Крыма отложили строительство новой трассы "Таврида" на два года

Росію викинули з нового складу РПЛ ООН

Пентагон повідомив про «небезпечне зближення» між російським та американським літаком

Журналист: оппозиция Венесуэлы сильнее российской

Блогер: «Адмірал Кузнецов» осоромився, але поплив!

Прокуратура США: советник Путина Михаил Лесин умер от острой интоксикации алкоголем

Що станеться з цінами на бензин? Антимонопольний комітет оштрафував низку нафтотрейдерів

Китай протестует против визита Далай-ламы на его родину

90% мешканців Таджикистану залишились без світла

Блогер розповів у чому користь електронних декларацій

Властям Хельсинок удалось восстановить популяцию исчезающего вида животных

Свободная торговля между Канадой и Украиной может привести к взрыву инвестиций – эксперт

Портніков: «російська інтелігенція» – синонім «проституції»

Людей, обвиняющих поляков в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны, будет искать специальная программа

Павло Правий: Чому українці вірять Путіну, а не Порошенку?

Полиция нравов будет проверять все свадьбы в Чечне

З грошима, за які можна купити квартиру, Холодницький знімає кімнату

Блогер: Путіну треба подякувати, адже він розставив всі крапки над «і»

Итальянская полиция обнаружила рукопись, украденную 30 лет назад

 Новости за день