Нова зміна курсу: Путін пообіцяв поки не бомбити Алеппо

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Президент Російської Федерації Володимир Путін раптово взяв миролюбний курс і зауважив, що методика дій російських збройних сил в Сирії найближчим часом зміниться, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Радіо Свобода».Як повідомив сьогодні, двадцять восьмого жовтня 2016 року, речник російського президента Дмитро Песков, Путін вважає недоцільним продовження повітряних ударів по сирійському місту Алеппо. Так, глава російської держави має за необхідне продовжити гуманітарну паузу навколо цього оточеного міста. При цьому російська влада має за мету «надати американським друзям можливість виконати свої обіцянки щодо розведення сил так званої помірної опозиції та ісламістів». За планами Путіна, під час продовженої перерви з населеного пункту мають вийти поранені та повстанці, які мають бажання покинути місто.Нагадаємо, сьогодні ж російське оборонне відомство попросило у Путіна дозволу продовжити повітряні удари по Алеппо з огляду на те, що опозиція перейшла у наступ на війська, підконтрольні президенту Сирії Башару аль-Асаду. Нагадаємо, про встановлення гуманітарної паузи навколо Алеппо російська сторона та сирійські урядові війська заявили двадцятого жовтня. З перемінним успіхом режим припинення бомбардувань тримається вже більше тижня.