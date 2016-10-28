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Пентагон повідомив про «небезпечне зближення» між російським та американським літаком

Пентагон повідомив про «небезпечне зближення» між російським та американським літаком
Речник американського оборонного відомства повідомив про інцидент, який відбувся в небі над Сирією в ніч на сімнадцяте жовтня 2016 року, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали, опубліковані виданням «Цензор.нет».

Так, за словами генерала-лейтенанта Джеффри Харигена, який керує військово-повітряними операціями Сполучених штатів Америки на території Близького Сходу, інцидент мав характер «небезпечного зближення». Так, російський бомбардувальник супроводжував розвідувальний літак своїх збройних сил, здійснюючи при цьому небезпечні маневри. Зокрема, маневрування здійснювалось на високих швидкостях (сотні миль на годину), при цьому російський пілот вимкнув вогні, незважаючи на нічний час. До того ж, всі спроби зв’язатись з ним на аварійній частоті останній ігнорував.

Як наголошує Пентагон, американський пілот вжив всіх необхідних заходів і, суворо дотримуючись інструкцій, зміг уникнути зіткнення. Наступного дня представник американського командування, який володіє російською мовою, зв’язався з російською стороною, проте остання категорично заперечувала свою поінформованість про нього – за словами росіян, їх пілот навіть не помітив, що такий інцидент взагалі мав місце.

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