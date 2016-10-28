валюта
СпецтемаНаливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть | Посетите новый финансовый форум

Журналист: оппозиция Венесуэлы сильнее российской

Журналист: оппозиция Венесуэлы сильнее российской
Политический обозреватель издания «Новое время» Иван Яковин сегодня заявил в интервью для Радио «Крым.Реалии», что венесуэльская оппозиция намного сильнее российской – об этом сообщает replyua.net.

Сравнив политическую ситуацию в РФ и в Венесуэле, Яковин заявил: «Парламент Венесуэлы имеет очень сильное коалиционное большинство, которое способно противодействовать президенту страны Мадуро. В Российской Федерации оппозиции нет абсолютно – в Государственной Думе нет ни одного оппозиционера». Как известно, десятки тысяч венесуэльцев вышли на улицы в течение последних двух людей, требуя провести в стране плебисцит об отстранении Мадуро от власти. Парламент Венесуэлы вчера заявлял, что намерен инициировать процедуру импичмента президенту еще раз – первая провалилась в августе текущего года, когда активистам и оппозиционным политикам не удалось собрать необходимые четыре миллиона голосов.

Падение цен на нефть привело к тяжелым экономическим последствиям в Венесуэле. Как известно, экономическая ситуация в России тоже не очень хороша, однако у народа Венесуэлы больше шансов сменить правительство и отстранить от власти Мадуро.

Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 окт 2016
4194

Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього

Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити

28 окт 2016
3655

Нардеп задекларував 95 квартир

Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів


Свежие новости

Нова зміна курсу: Путін пообіцяв поки не бомбити Алеппо

Оккупационные власти Крыма отложили строительство новой трассы "Таврида" на два года

Росію викинули з нового складу РПЛ ООН

Пентагон повідомив про «небезпечне зближення» між російським та американським літаком

Журналист: оппозиция Венесуэлы сильнее российской

Блогер: «Адмірал Кузнецов» осоромився, але поплив!

Прокуратура США: советник Путина Михаил Лесин умер от острой интоксикации алкоголем

Що станеться з цінами на бензин? Антимонопольний комітет оштрафував низку нафтотрейдерів

Китай протестует против визита Далай-ламы на его родину

90% мешканців Таджикистану залишились без світла

Блогер розповів у чому користь електронних декларацій

Властям Хельсинок удалось восстановить популяцию исчезающего вида животных

Свободная торговля между Канадой и Украиной может привести к взрыву инвестиций – эксперт

Портніков: «російська інтелігенція» – синонім «проституції»

Людей, обвиняющих поляков в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны, будет искать специальная программа

Павло Правий: Чому українці вірять Путіну, а не Порошенку?

Полиция нравов будет проверять все свадьбы в Чечне

З грошима, за які можна купити квартиру, Холодницький знімає кімнату

Блогер: Путіну треба подякувати, адже він розставив всі крапки над «і»

Итальянская полиция обнаружила рукопись, украденную 30 лет назад

 Новости за день