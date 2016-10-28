Журналист: оппозиция Венесуэлы сильнее российской

Политический обозреватель издания «Новое время» Иван Яковин сегодня заявил в интервью для Радио «Крым.Реалии», что венесуэльская оппозиция намного сильнее российской – об этом сообщает replyua.net.
Сравнив политическую ситуацию в РФ и в Венесуэле, Яковин заявил: «Парламент Венесуэлы имеет очень сильное коалиционное большинство, которое способно противодействовать президенту страны Мадуро. В Российской Федерации оппозиции нет абсолютно – в Государственной Думе нет ни одного оппозиционера». Как известно, десятки тысяч венесуэльцев вышли на улицы в течение последних двух людей, требуя провести в стране плебисцит об отстранении Мадуро от власти. Парламент Венесуэлы вчера заявлял, что намерен инициировать процедуру импичмента президенту еще раз – первая провалилась в августе текущего года, когда активистам и оппозиционным политикам не удалось собрать необходимые четыре миллиона голосов.
Падение цен на нефть привело к тяжелым экономическим последствиям в Венесуэле. Как известно, экономическая ситуация в России тоже не очень хороша, однако у народа Венесуэлы больше шансов сменить правительство и отстранить от власти Мадуро.
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