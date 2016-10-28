Блогер: «Адмірал Кузнецов» осоромився, але поплив!

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Блогер з Одеси Олександр Коваленко дав коментарі другому тижню «захоплюючого серіалу» - рейду російського авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» до узбережжя Сирії, - про це replyua.net інформує, посилаючись на допис на сторінці експерта в Фейсбук.Так, за словами блогера, похід, який мав нагнати страху на всі країни НАТО, насправді став одним із найбільш гучних провалів російської пропаганди. Рік тому про проблеми цього судна було відомо лише вузькому колу спеціалістів, а тепер же, завдяки цьому епічному походу, про російську «гордість», яка димить до самої стратосфери, знає весь світ. І, це напевно, ще не всі «досягнення». Так, аби продемонструвати можливості палубної авіації, судно завантажили не лише літаками МиГ-29К/КУБ, а і ударними гелікоптерами Ка-52. Але, з огляду на малий досвід експлуатації, блогер прогнозує, що ці вертольоти також принесуть пару сюрпризів.Але найбільш яскравим епізодом у подорожі «Кузі» стало тотальне небажання західних держав впускати цю екологічну катастрофу у свої порти. Це свідчить про те, що західні держави чудово розуміють, що відбувається в Сирії і яке місце нині займає Росія на світовій арені. Власне, що маємо у підсумку? Не тільки осоромились на весь світ, а і у своїх власних «ватників» викликали сумніви у військовій могутності, - іронізує блогер