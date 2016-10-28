Прокуратура США: советник Путина Михаил Лесин умер от острой интоксикации алкоголем

Информационное агентство ВВС сообщает, что власти США назвали смерть бывшего советника Владимира Путина, произошедшую 5 ноября 2015 года, «несчастным случаем», произошедшим вследствие «острой интоксикации этанолом» - об этом передает replyua.net.
Как известно, 57-летний бывший советник Путина Михаил Лесин был найден мертвым 5 ноября 2015 года в своем номере в отеле «Dupont Circle Hotel» в Вашингтоне с многочисленными травмами на его голове, шее, туловище, верхних и нижних конечностях, нанесенных тупыми предметами. Медэкспертиза установила, что смерть настала вследствие острой интоксикации алкоголем, которая и стала причиной этих травм. Однако гибель Лесина вызвала широкий общественный резонанс. Российские СМИ тогда писали, что Лесин якобы умер от сердечного приступа. Однако Россия все же начала обвинять в убийстве Лесина американские спецслужбы, спекулируя на этой теме и «раздувая» теории заговора.
Лесин долгое время считался одним из самых влиятельных лиц в российских властных кругах. Он работал помощником президента РФ в 2004-2009 годах и поспособствовал созданию первого в России новостного канала на английском языке. Путин, комментируя смерть Лесина, заявил, что «он внес огромный вклад в формирование современной российской прессы».
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