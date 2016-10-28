Блогер: Путіну треба подякувати, адже він розставив всі крапки над «і»

Відомий український блогер Катерина Золотарьова у своєму дописі на порталі «Обозреватель» прокоментувала останні заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна про «липецьку фабрику», яка належить Петру Порошенку, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами блогера, ми всі маємо подякувати Путіну. Адже своєю спробою «тролінгу» він, зрештою, розставив все по місцях. Звісно, любителям «зради» не варто намагатись щось довести, але адекватні люди для себе все роз’яснили остаточно. Тепер всім зрозуміло чому фабрика «не продається» - її утримували для того, аби в зручний момент пред’явити її як спосіб впливу.
Тим не менш, зараз фабрика остаточно розкрилась як засіб пропаганди. І озвучив цей пропагандистський штамп не хто інший як сам російський президент. Власне, якщо вже очільник російської держави вдався до таких примітивних заходів, то справи його погані. Тим не менш, блогер вважає, що ми повинні в черговий раз подякувати Путіну за його дії. Першого разу він нам нагадав, наскільки сильно нам потрібна наша батьківщина, а другого разу – наскільки цінний для нас глава держави. І можна було б зрозуміти, що з кожним разом ми стаємо тільки сильнішими, - підсумовує блогер.
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