Боровой: Путин выведет войска с Донбасса только в одном случае

Если создастся какая-либо угроза для нынешней власти в России, Путин выведет войска с Донбасса. Как передает replyua.net, такое мнение высказал Константин Боровой в комментарии Обозревателю.
По словам российского политика, президент РФ нередко идет на уступки по Донбассу, однако они ничего для Путина не значат, и пока нет никаких предпосылок для того, чтобы выводить войска с востока Украины. «Главное для Путина – дестабилизация в Украине, и он продолжит морочить головы западным политикам. Конечно, он идет на уступки после мощного давления, но на самом деле такие уступки Путина ни к чему не обязывают. Каждому понятно, что не будет дорожной карты, и только в случае, если появится какая-либо угроза для власти Путина, он может отстать от Украины и вывести войска», считает Боровой.
По его мнению, западные лидеры понимают тактику Путина, однако для них важнее любого результата сам переговорный процесс, поэтому Путин и дальше будет дестабилизировать ситуацию в Украине.
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