Боровой: Путин выведет войска с Донбасса только в одном случае



Если создастся какая-либо угроза для нынешней власти в России,



По словам российского политика, президент РФ нередко идет на уступки по Донбассу, однако они ничего для Путина не значат, и пока нет никаких предпосылок для того, чтобы выводить войска с востока Украины. «Главное для Путина – дестабилизация в Украине, и он продолжит морочить головы западным политикам. Конечно, он идет на уступки после мощного давления, но на самом деле такие уступки Путина ни к чему не обязывают. Каждому понятно, что не будет дорожной карты, и только в случае, если появится какая-либо угроза для власти Путина, он может отстать от Украины и вывести войска», считает Боровой.



По его мнению, западные лидеры понимают тактику Путина, однако для них важнее любого результата сам переговорный процесс, поэтому Путин и дальше будет дестабилизировать



Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Если создастся какая-либо угроза для нынешней власти в России, Путин выведет войска с Донбасса. Как передает replyua.net , такое мнение высказал Константин Боровой в комментарии Обозревателю.По словам российского политика, президент РФ нередко идет на уступки по Донбассу, однако они ничего для Путина не значат, и пока нет никаких предпосылок для того, чтобы выводить войска с востока Украины. «Главное для Путина – дестабилизация в Украине, и он продолжит морочить головы западным политикам. Конечно, он идет на уступки после мощного давления, но на самом деле такие уступки Путина ни к чему не обязывают. Каждому понятно, что не будет дорожной карты, и только в случае, если появится какая-либо угроза для власти Путина, он может отстать от Украины и вывести войска», считает Боровой.По его мнению, западные лидеры понимают тактику Путина, однако для них важнее любого результата сам переговорный процесс, поэтому Путин и дальше будет дестабилизировать ситуацию в Украине