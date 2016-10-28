Если россияне, правда, готовили теракты в Черногории, то запах Третьей мировой уже совсем близко – блогер

Как передает replyua.net, российский журналист и блогер Аркадий Бабченко жестко прокомментировал новость о том, что несколько граждан России были депортированы из Сербии за подготовку терактов в соседней Черногории.
«Если про Черногорию правда, то это, конечно, гиблое дело. Собственно, это то самое темное дно, о котором пессимисты типа меня ноют уже который год, но в которое и сами не верили до конца. Ан нет. Жизнь опять опередила мечту. Все думали, что следующим будет что-то из пост-советского пространства – которое в мире один черт рассматривается вроде, как сфера влияния России, и особо лезть воевать за Казахстан или Молдову никто в Европе не рвется – ну или на крайний случай страны Балтии, а в последнее время вообще уже начали подходить к мысли, что, может быть, все и успокоилось. Ан нет. Бабац. Черногория. А это уже другой уровень гиблого дела. Совсем другой», – написал Аркадий Бабченко в Facebook.
По его словам, вариант, что они нам в перспективе могут-таки устроить настоящую Третью мировую войну, с этого момента можно начинать рассматривать как реальный.
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