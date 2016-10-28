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Лавров: Путину не нужно приглашение Киева

Лавров: Путину не нужно приглашение Киева
Владимир Путин может ездить в Крым, когда того пожелает, и для этого ему не нужно спрашивать разрешение Киева. Как информирует replyua.net, ссылаясь на РИА Новости, сегодня об этом заявил Сергей Лавров. По словам главы МИД России, Крым является российской территорией, поэтому президент РФ может ездить туда, когда захочет.

Когда у Лаврова поинтересовались, почему Путин не спрашивает разрешения у украинских властей, глава внешнеполитического ведомства заявил: «Мы никак не будем с этим бороться, потому как ноты протеста со стороны Украины нас не интересуют. Крым – наша земля, и российское руководство имеет право посещать свои территории без разрешения украинских властей». Напомним, что через несколько часов после того, как Путин в очередной раз прилетел на аннексированный полуостров, внешнеполитическое ведомство Украины подало ноту протеста, отметив, что Путин снова совершил визит в Крым, не согласовав его с украинскими властями.

Нужно отметить, что после аннексии Крыма российский глава приезжал на полуостров несколько раз, в том числе в компании своего друга – бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.

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