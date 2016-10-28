Шендерович: «Вы, господин Песков, приперлись за наш стол и жрете»



Писатель Виктор Шендерович заступился за Константина Райкина, который раскритиковал российские власти за цензуру. Как



«Райкина люблю, он – мой учитель, и то, о чем он говорил – это отдельная тема. Эту тему поддержали многие, и я хочу сказать тем, кто подверг высказывание Райкина критике. По поводу девушки, которую ужинают и танцуют. Господин Песков, я вам не девушка, и я ужинаю за свой счет, как и Райкин, и это деньги наши, налогоплательщиков, а вы приперлись за наш стол и жрете. Нам вы кидаете объедки, и за эти объедки заставляете целовать вам руки. Господин Песков, нет никаких ваших денег», заявил Шендерович.



По словам писателя, Райкин никому ничего не должен, он исполняет свою работу перед зрителями отменно, и делает это уже несколько десятилетий. «Ваше дело, господин Песков, не мешать великому Райкину, и мы даже готовы вам за это немножко платить, чтоб вы просто тихо сидели», отметил писатель.



Горячая тема: Скільки росіян проти анексії Криму? Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Писатель Виктор Шендерович заступился за Константина Райкина, который раскритиковал российские власти за цензуру. Как передает replyua.net , в эфире Эха Москвы российский писатель рассказал, что знает Райкина больше сорока лет, и ему очень трудно быть объективным.«Райкина люблю, он – мой учитель, и то, о чем он говорил – это отдельная тема. Эту тему поддержали многие, и я хочу сказать тем, кто подверг высказывание Райкина критике. По поводу девушки, которую ужинают и танцуют. Господин Песков, я вам не девушка, и я ужинаю за свой счет, как и Райкин, и это деньги наши, налогоплательщиков, а вы приперлись за наш стол и жрете. Нам вы кидаете объедки, и за эти объедки заставляете целовать вам руки. Господин Песков, нет никаких ваших денег», заявил Шендерович.По словам писателя, Райкин никому ничего не должен, он исполняет свою работу перед зрителями отменно, и делает это уже несколько десятилетий. «Ваше дело, господин Песков, не мешать великому Райкину, и мы даже готовы вам за это немножко платить, чтоб вы просто тихо сидели», отметил писатель.